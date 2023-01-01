Зеленский снова собирал Ставку – обсудили ситуацию на фронте и «Армию дронов»

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг 5 января провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Участники заслушали доклады об актуальной ситуации на передовой и вероятных действиях противника в ближайший период.

Проанализировано состояние обеспечения сил обороны Украины необходимым вооружением и боеприпасами, а также ударными и разведывательными БПЛА. В этом контексте участники рассмотрели текущие результаты проекта «Армия дронов».

В заседании приняли участие: руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, председатель Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий войск ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились: министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков, министр финансов Украины Сергей Марченко, другие члены правительства, врио главы СБУ Василий Малюк и другие руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.