После новогодних бомбардировок россия заявила, что якобы на сутки прекратит обстрелы на Рождество

диктатор рф путин поручил министру обороны шойгу ввести «режим прекращения огня» по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Об этом сообщили росСМИ.

Аналогичных действий кремль ожидает и от Украины.

Заявление россии было опубликовано после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с путиным и призвал к одностороннему прекращению огня.

"Президент Эрдоган заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть поддержаны односторонним прекращением огня и видением справедливого решения", - сообщает пресс-служба президента Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Эрдоганом сотрудничество по безопасности, вопросы ядерной безопасности, в частности ситуацию на Запорожской АЭС.

"Захватчиков там быть не должно. Пообщались также об обмене военнопленными при турецком посредничестве, развитии зернового соглашения. Ценим готовность Турции принять участие в реализации нашей формулы мира", - рассказал Зеленский.

В свою очередь пресс-служба президента рф написала:

"В свете указанной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству с целью политического урегулирования конфликта владимир путин вновь подтвердил открытость россии к серьезному диалогу - при выполнении киевской властью известных и неоднократно озвучиваемых требований и учета новых территориальных реалий".

В Офисе Президента Украины отреагировали на этот шаг россии.