На Николаевщине на минах подорвались коровы

Возле села Снигиревской городской территориальной громады на минах 5 января во время выпаса взорвались две коровы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Инцидент произошел вблизи села Новокондаково.

В ГУ ГСЧС отметили, что эти территории Снигиревщины еще не проверены пиротехническими расчетами, поэтому опасны.

«Напомним, что главное правило для граждан, которого следует соблюдать – это быть бдительными и осторожными. Гуманитарное разминирование продолжается. На освобожденных территориях до сих пор остается значительное количество ловушек, оставленных оккупантами.

Ни в коем случае не ходите в лес, в поле, огороды, руины и на участки, которые еще не разминированы», – отметили в ГУ ГСЧС.