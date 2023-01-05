С начала войны СБУ идентифицировала более 6 тысяч организаторов псевдореферендумов в оккупированных районах Украины

С начала полномасштабной агрессии СБУ установила личности более 6 тысяч предателей и коллаборантов, которые организовывали фейковые референдумы в захваченных районах на Юге и Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Также СБУ инициировала применение санкций СНБО в отношении почти 100 подконтрольных рф «иностранных наблюдателей». Через этих «туристов» кремль пытался легализовать проведение псевдореферендумов и их «результаты».

По данным следствия, все разоблаченные фигуранты способствовали проведению незаконных мероприятий по фейковому «присоединению» оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей в состав россии.

Напомним, как в Херсоне задержали коллаборантку, угрожавшую расстрелами за отказ «голосовать» на псевдореферендуме.