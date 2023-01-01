россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и в Беларуси, - ГУР

россия могла разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму и на территории Беларуси.

Об этом рассказал представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала "Freeдом", пишет "Зеркало недели".

По словам Юсова, россия может рассматривать эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины. Применение ядерного оружия или с территории захваченного Крыма, или из Беларуси станет последним шагом для действующего в рф режима и самой россии, заявил представитель ГУР.