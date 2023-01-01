рф использует гражданские суда, чтобы перевозить оружие, - СМИ

россия отвлекала мир на усиленную проверку зерновозов из Украины в то время как российские суда, замаскированные под гражданские, перевозили через Босфор в Средиземное море товары военного назначения.

Об этом заявил руководитель консалтинговой компании Bosphorus Observer, анализирующей морскую деятельность в Турецких проливах, Йорук Ишик, пишет Зеркало недели.

Он указал, что россия переправляла судами авиационное топливо для российских военно-воздушных сил, военные технические грузы для российской армии и российский оборонный экспорт в Азию.

Так, подсанкционное судно SC SOUTH LLC (SK-ЮГ) под флагом Sparta IV прошло через Босфор в Средиземное море на пути из Новороссийска в Тартус в Сирию, работая по контракту на российскую «Оборонлогистику».

В то же время, грузовое судно под российским флагом Lady D прошло транзитом через Босфор в Меду на пути из Новороссийска в город Кочи в Индии. Как утверждает Ишик, несмотря на санкции, судно перевозило российское экспортное оружие.

Также россия поставляла подсанкционными судами горюче-смазочные материалы в Сирию, где в том числе базируются российские войска.

Турецкие аналитики неоднократно фиксировали сирийские суда, отправлявшиеся из оккупированного севастопольского зернового терминала Авлита в Латакию, перевозя украденную пшеницу.