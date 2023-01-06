Китай договорился с талибами о добыче нефти в Афганистане

Администрация Афганистана, возглавляемая талибами, договорилась с китайской госкомпанией CAPEIC о контракте на добычу нефти в бассейне Амударьи на севере страны.

Об этом сообщает Лигабизнесинформ.

Это будет первое крупное соглашение по добыче ископаемых, которое администрация Талибана подписала с иностранной компанией с момента прихода к власти в 2021 году.

- Нефтяной контракт по Амударье – это важный проект между Китаем и Афганистаном, – подтвердил на пресс-конференции посол Китая Ван Юй.

Китай официально не признал администрацию Талибана, но у Пекина есть значительные интересы в стране.

Китайская компания инвестирует в Афганистан $150 миллионов в год и увеличит инвестиции до $540 млн за три года по 25-летнему контракту. Администрация талибов будет иметь 20-процентное партнерство в проекте, которое может быть увеличено до 75%.

Объявление о контракте было сделано на следующий день после того, как администрация Талибана заявила о ликвидации восьми членов Исламского государства, включая тех, кто стоял за нападением в прошлом месяце на гостиницу с китайскими бизнесменами в Кабуле.

Китайская государственная компания National Petroleum Corp (CNPC) подписала в 2012 году контракт с предыдущим правительством Афганистана, поддерживаемым США, по добыче нефти в бассейне Амударьи в северных провинциях Фарьяб и Сари-Пуль.

Исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Афганистана Мулла Барадар заявил на пресс-конференции, что другая китайская компания, которую он не назвал, не продолжала добычу после падения предыдущего правительства, поэтому новое соглашение было заключено с CAPEIC.