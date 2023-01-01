Восемь оккупантов изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту, - СМИ

Прокуратура в Украине открыла уже 154 дела о сексуальном насилии против мирных жителей со стороны российских оккупантов. Есть доказательства того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их.

Об этом говорится в публикации The New York Times, пишет Лига.net.

По словам Ирины Диденко, которая в прокуратуре занимается расследованием сексуальных преступлений, в одном из ранее оккупированных сел Киевской области психологи обнаружили, что каждая девятая женщина подверглась сексуальному насилию.

Издание со ссылкой на украинских официальных лиц сообщает о доказательствах того, что российские командиры знали об изнасилованиях или даже поощряли их. Уэйн Джордаш, британский юрист, консультирующий украинскую прокуратуру, сказал, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров по 30 рассмотренным им делам. Диденко говорит, что существует четкая модель поведения при захвате территории российскими войсками:

– Прибывают наземные войска и на второй-третий день начинаются изнасилования.

Свидетели сообщали, что командиры отдавали приказы об изнасиловании или давали указания, в которых предполагалось, что они потакают этому. В одном случае, описанном Диденко, командир, ожидая у дома, сказал своим подчиненным: "Хорошо, идите". Было слышно, как один солдат сказал об одной из женщин: "Мы ее просто побьем". О другой он сказал: "Эту мы изнасилуем".

В другом случае восемь российских солдат изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту.

По словам Диденко, существует еще более четкая схема организованного сексуального насилия в следственных изоляторах, находящихся в ведении российских военнослужащих, сотрудников полиции и силовых структур.

Следователи обнаружили в Херсоне после отступления российских оккупантов по меньшей мере четыре крупных следственных изолятора (пыточных - ПН) с яркими свидетельствами систематических пыток. По словам прокуроров и городских властей, в центрах содержания под стражей имело место сексуальное насилие, в частности, изнасилование палками и удары электрическим током по гениталиям.