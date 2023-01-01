В Украине студентам автошкол придется пройти пять этапов, чтобы получить водительское удостоверение

В Украине для получения водительского удостоверения придется пройти 5 шагов. Подготовку в автошколе и сдачу экзаменов теперь осуществляют по обновленному алгоритму.

Об этом сообщили в МВД Украины.

На первом этапе необходимо выбрать аккредитованное учебное заведение и пройти теоретический курс обучения. С помощью онлайн-тренажера следует подготовиться к экзамену в сервисном центре МВД.