«Кто поверит чертям, которые убивают детей?» - секретарь СНБО о российском «перемирии»

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует доверять российским заявлениям о якобы перемирии на Рождество.
Об этом он написал в Twitter.
“Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи”, - заявил Данилов.
Также он высказался о российском "перемирии" в эфире телемарафона.
– А кому они это перемирие предлагают? Есть довольно простое решение – забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются на россию. Никаких переговоров мы с ними вести о каких-либо перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения, – сказал Данилов.