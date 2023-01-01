«Кто поверит чертям, которые убивают детей?» - секретарь СНБО о российском «перемирии»

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что не следует доверять российским заявлениям о якобы перемирии на Рождество.

Об этом он написал в Twitter.

“Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи”, - заявил Данилов.

Также он высказался о российском "перемирии" в эфире телемарафона.