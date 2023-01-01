Россияне 7 января готовы взорвать храмы в Донецке, чтобы обвинить Украину в теракте, - InformNapalm

Есть вероятность, что несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на оккупированных рашистами территориях могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Об этом сообщает InformNapalm.

Информация от источников о подготовке терактов была получена 4 и 5 января.

"Считаем, что публичное заявление путина о намерениях объявить "режим прекращения огня", которое появилось во второй половине дня, может быть косвенным свидетельством информационной подготовки к указанному террористическому акту в духе уже привычных для россии операций "под чужим флагом", - говорится в сообщении.

Как указывает один из источников, на местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды рашисты планируют снять обломки от хаймарсов, привезенные с других мест взрывов. Пока нет данных о конкретных местах заминирования. Всех мирных жителей оккупированных территорий призывают воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой российской кровавой провокации.