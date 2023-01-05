ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Министр Резников заявил, что в Украине пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию

Уже 317-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 5 января, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 января.

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00:50 Министр обороны Алексей Резников считает, что в Украине пока нет необходимости объявлять новую мобилизацию, хотя ситуация может измениться в зависимости от ситуации на фронте.

Об этом сообщает Укринформ.

- Мы подбираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу, – сказал Резников.

По его словам, мобилизация продолжается в «спокойном режиме», и, как говорит главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, у нас нет нужды в людях такой большой, как у россиян, а есть потребность в оружии, технике, оснащении.

- Но, конечно, ситуация может на фронте измениться любым способом в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, Президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, что нам нужно увеличивать мобилизацию, – добавил Резников.

00:38 Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Бахмута летом 2022 года и сейчас.

На фотографиях изображены южные окраины города - там, где заканчивается поселок Опытный и начинается Бахмут.

00:27 Лондон предоставит Киеву военное оборудование, которое может нанести решающий удар по российским целям на расстоянии.

Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли, пишет Зеркало недели.

00:18 Минобороны беларуси анонсировало совместные летно-тактические учения белорусских и российских военных.

Об этом сообщает Укринформ.

Также в министерстве подтвердили, что в Беларуси продолжается наращивание военных группировок рб и рф. Продолжает прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника россии. С прибывающими подразделениями на полигонах Беларуси спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания.