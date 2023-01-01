Зеленский раскритиковал россиян за трусость перед путиным и напомнил, что их страна «глубоко, но не в бункере»

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выведение российских оккупационных войск – это гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и войну.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Зеленский обратился к россиянам и напомнил, что Украина предлагала рф начать выполнение формулы мира с вывода оккупационных войск на Рождество.

- Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали... Там, где они, видимо, глубоко и не слышно… Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру. Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счета потерь, - отметил Зеленский.

Он объяснил, что все в мире знают, как кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой.

- А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане россии нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко... но не в бункере.

- Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле.