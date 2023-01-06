Украина потеряла 90% ветровой и 40% солнечной генерации электроэнергии, - Галущенко

В результате российского вторжения Украина вторжение потеряла около 90% ветровой и более 40% солнечной генерации электроэнергии.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает пресс-служба министерства.

«Нагрузка на тепловую генерацию будет сохраняться в течение всего года. Мы потеряли около 90% ветровой генерации и до 40% солнечной. Таким образом, тепловая генерация будет нести значительную нагрузку», - отметил министр энергетики.

По его словам, основная нагрузка в этом году даже в летнее время ляжет на объекты тепловой электрогенерации. Он также отметил, что основная задача в энергетической сфере Украины - пройти осенне-зимний период.

Напомним, как на Николаевщине оккупанты разворовали панели на солнечной станции.

