В ISW назвали цели предложенного путиным рождественского перемирия

Аналитики считают, что президент рф владимир путин объявлением рождественского перемирия хочет повредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Заявление президента рф владимира путина о том, что российские войска проведут 36-часовое перемирие с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества Христова, по мнению военных аналитиков, скорее всего, является информационной операцией, которая имеет целью нанести вреда репутации Украины.

Путин мог стремиться обеспечить 36-часовую паузу для русских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.

В ISW отмечают, что такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и станет лишать Украину инициативы.

Обоснование путиным прекращения огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как подавляющую религиозные группы, и позиционирует путина как «настоящего защитника христианской веры».

Военное информационное пространство российских военных блоггеров отреагировало на объявление о прекращении огня с резким недовольством.

Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января.

Использование режима прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжением пропаганды путиным максималистских целей в Украине по-прежнему свидетельствует об отсутствии у пути желания вести реальные переговоры с Украиной.

Как ранее отмечала ISW, кремль использовал дискуссии о православии как оружие, чтобы обвинить Киев в угнетении религиозных свобод в Украине.

Эта информация операция может поддержать безосновательную версию кремля о том, что Украина преследует православных и русскоязычных христиан, версию, которую путин неоднократно выдвигал как оправдание своего незаконного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Объявление о прекращении огня позиционирует путина как гаранта христианских ценностей и убеждений. Путин и другие российские официальные лица часто изображали войну в Украине как религиозную против «сатанизма».

На самом деле, российские силы угнетают свободу вероисповедания на оккупированной территории Украины с 2014 года.

В то же время провоенное информационное пространство российских блоггеров отреагировало на объявление о прекращении огня отчаянным недовольством.

Напомним, как секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя российское «перемирие», заявил, что «кто поверит подонкам, которые убивают детей?»