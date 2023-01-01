Руководителю частной военной компании «Вагнер» евгению пригожину нужен Бахмут из-за месторождений в районе города.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

В Соединенных Штатах считают, что пригожин «заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмута».

Есть признаки того, что одержимостью россии и пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил американский чиновник.

Ранее США обвиняли российских наемников в использовании природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах для финансирования войны москвы в Украине.

Напомним, что российские силовики создают условия для отбирания денег у олигархов, в том числе пригожин заялял, что рф необходимо конфисковать роскошные вещи и жилье у элит, которые игнорируют или не поддерживают войну из-за страха потерять привилегированный образ жизни.

Также из основателя ЧВК «Вагнер» евгения пригожина признали коррупционером года.