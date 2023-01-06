В церквях УПЦ МП в четырех областях нашли прокремлевскую агитацию и склады оккупантов

СБУ завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ровенской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и русская символика.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии сообщили о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

Кроме того, на территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского в Херсонской области обнаружены бывшие склады с имуществом оккупационных группировок рф.

Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и находился на прямой связи с представителями ФСБ.

Во время освобождения Херсона клирик скрылся вместе со своими российскими «кураторами» на левом берегу Днепра.

В результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межирицкого монастыря в Ровенской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук.

А в Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии «ОПЗЖ» и других антиукраинских материалов.

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После этого будут совершаться другие процессуальные действия, чтобы привлечь виновных к ответственности.