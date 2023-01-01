В ISW объяснили жест с «помилованием» зэков из «Вагнера»

Руководитель ЧВК «Вагнер» евгений пригожин «помиловал» заключенных из этого вооруженного формирования в попытке увеличить свое влияние и политическую власть.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

ISW не зафиксировал ни одного официального комментария источника в российском правительстве о том, действительно ли заключенные из "Вагнера" получили эти помилования.

Пригожин, вероятно, обнародовал выдачу документов о помиловании, чтобы отразить это влияние на поддержку продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе. Создавая впечатление, что пригожин присваивает себе общественное признание за «помилование» этих преступников, он рискует показаться тем, что присваивает себе полномочия, которые на самом деле имеет только президент рф владимир путин, заявили аналитики.

Пригожин также, вероятно, обнародовал «помилование», чтобы усилить текущую вербовку заключенных и успокоить уже присоединившихся.

"Вагнеру", вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших узников, и пригожин, вероятно, обнародовал "помилование", чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", - отмечают аналитики.

Напомним, что ЧВК «Вагнер» начала вербовать заключенных в чеченских тюрьмах.