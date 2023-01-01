Оккупанты вывозят из Мариуполя стройматериалы и металлолом

оккупанты продолжают грабить временно захваченные территории. Одним из «любимых» маршрутов Мариуполь – Таганрог.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления

«По этому маршруту враг вывозит награбленное зерно, а также лом металлов из уничтоженных городов, в том числе из того же Мариуполя. Также зафиксирован вывоз стройматериалов, а именно тех, которые враг получает в процессе разборки уничтоженных им домов в Мариуполе», – говорится в сообщении.

Также в ЦНС напомнили, как ранее оккупационная администрация Запорожской области отчиталась о реализации 300 тысяч тонн зерновых, масличных и зернобобовых культур в 2022 году. Гауляйтеры заявили, что для приема сельскохозяйственной продукции в регионе создано 10 филиалов гп «государственный зерновой оператор», которое и затем перепродало зерно.

На самом же деле «государственное зерновое предприятие» это обычная прокладка. Именно ей по дешевке должны были отдавать зерно фермеры на ТОТ, в противном случае зерно «национализовывали». Далее эта прокладка уже передавала зерно соприкасающимся с оккупантами структурам и те перепродавали его по рыночным ценам. То есть, по факту россияне украли украинское зерно, а всю прибыль забрали гауляйтеры и ставленники кремля в регионе.