Жителя Николаева отдали под суд за корректировку вражеских обстрелов – ему грозит пожизненное заключение

В суд направили обвинительный акт в отношении 72-летнего жителя города Николаева по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч.2 ст. 111 УК Украины). Мужчина приводил вражеские обстрелы.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что обвиняемый, поддерживая идеи пророссийской направленности, вступил в преступный сговор с представителем рф под псевдонимом «Фантом» с целью оказания помощи государству-агрессору и его организациям в проведении взрывной деятельности против Украины.

Так, в течение августа - сентября 2022 злоумышленник через Telegram передал агенту сведения о движении, перемещении и расположении военнослужащих на территории Николаева, а также результаты артиллерийских обстрелов инфраструктуры областного центра, в частности, подробные фотографии результатов обстрелов моста, судостроительного завода и высших учебных заведений.

В сентябре прошлого года предатель получил очередную задачу – сфотографировать объект критической инфраструктуры – городскую ТЭЦ (пункты пропуска, наличие охраны, схемы расположения производственных мощностей, паровых турбин, водонагревающих котлов, газовых труб, отвод силовых электрокабелей, линий электропередач), а также расположение узловых электроподстанций, расположенных рядом с ТЭЦ, в целях дальнейшего осуществления вражеского ракетного удара по указанному объекту.

Уже на следующий день мужчина вместе со своим родственником, не осведомленным о его преступных намерениях, на его автомобиле осуществил фотографирование территории ТЭЦ и прислал представителю России фотоснимки с подробным описанием указанных сооружений.

Подозреваемый находится под стражей. Досудебное расследование проводилось следователями СБУ в Николаевской области.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком на пятнадцать лет или пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

Напомним, как в Николаеве контрразведка СБУ нейтрализовала вражеского агента, одной из задач которого было организовать мощную агентурную группу спецслужб рф – им оказался начальник коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александр Сагайдак. Спецназовцы СБУ задержали его непосредственно в горсовете.