Несчастные случаи, проблемы с сердцем, злоупотребление алкоголем: Российские «мобики» стали чаще умирать еще до приезда в Украину

Количество россиян, которые умирают на пунктах сбора для мобилизованных, продолжает расти. За последние две недели известно о трех случаях смерти в центрах подготовки на территории россии.

Об этом идет речь в совместном подсчете убитых военных рф российской службой BBC, издания «Медиазона» и команды волонтеров.

Кроме того, по состоянию на 6 января в Украине с открытых данных удалось узнать о гибели 539 мобилизованных россиян, не считая тех, кто был убит в Макеевке.

«На основе открытых данных нам удалось установить имена 500 мобилизованных, погибших в зоне боевых действий на территории Украины, начиная с октября. Еще 39 умерли на территории россии - чаще всего, как утверждается, из-за проблем с сердцем, в результате несчастных случаев или из-за злоупотребления алкоголем», - отметили в сообщении

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал о массовом дезертирстве «мобиков»: «х*й с ним, мы выберемся отсюда. Пацаны отсюда уходят каждый день».