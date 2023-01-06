Украинцев с оккупированных территорий предупредили о возможных терактах россиян на Рождество

На православное Рождество 7 января россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях

Об этом заявила вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«Обращаюсь к украинским гражданам на временно оккупированных территориях:

Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ», – написала Верещук.