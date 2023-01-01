ООН распустила миссию по расследованию убийства украинских пленных в Оленовке, – омбудсмен

Из-за отсутствия гарантий безопасности Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш распустил миссию по установлению фактов об ударе по колонии в оккупированной Еленовке.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Условия, необходимые для направления миссии, очевидно, что не предоставляет РФ, поскольку Украина на всех уровнях озвучивала, что важно установить все данные о том, как произошло преступление российской армии, из-за которого погибли украинские военнопленные. Россия не предоставила доступ к Еленовке ни Украине, ни международным организациям. Еще один фактор, который, вероятно, может быть причиной роспуска миссии, это то, что я уже озвучивал публично — из трех входящих в ее состав лиц-иностранцев фактически все находятся под влиянием России», – написал Лубинец.

Омбудсмен призвал продолжать давить на рф, чтобы виновные понесли наказание за преступление.

«Я призываю мир не опускать руки, а продолжать попытки вынудить Россию показать следы совершенного преступления! Это не игра в тайники, это циничное преступление, за которое должно быть наказание, ведь оно унесло более 50 жизней (по информации РФ). Оленевка стала раной для Украины и пока не будут установлены все обстоятельства, эта рана будет кровоточить!» – подытожил Уполномоченный ВРУ по правам человека.

Как известно, в ночь на 29 июля произошел взрыв в бараке в колонии в Оленовке, где оккупанты содержали украинских военнопленных. В результате взрыва погибли более 50 украинских воинов, около 100 получили ранения.

Россияне обвиняют ВСУ в якобы ударе по колонии. Однако ряд доказательств свидетельствуют, что в бараке произошел внутренний взрыв. Также СМИ сообщали, что по данным спутников, обстрела колонии не последовало, однако был взрыв. Никто из работников колонии, боевиков «днр» или российских военных, осуществлявших охрану помещения, не пострадал. К взрыву, по данным украинской разведки, причастны ЧВК "Вагнер" и его владелец пригожин.

Напомним, как Лубинец рассказал, что представители Красного Креста не прибыли в украинскую делегацию на границу с временно оккупированной территорией. Делегация Украины собиралась провести визит в концлагерь в Оленовке, где находятся украинские военнопленные.

В декабре 2022 года сообщалось, что в Еленовке оккупанты продолжают удерживать 150 украинцев, и среди них не только военные.