СБУ идентифицировала ОМОНовцев, ответственных за облавы и пытки патриотов на Запорожье

Установлены личности еще трех российских захватчиков, участвовавших в похищениях и пытках мирных жителей временно захваченных районов Запорожской области.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе Генпрокурора.

Один из злоумышленников – командир тактической группы 22-й отдельной бригады оперативного назначения росгвардии.

После захвата Мелитополя он был назначен «военным комендантом» оккупационной администрации украинского города.

На этой должности выполнял задачи москвы по подавлению движения сопротивления на территории Приазовья.

Для этого сформировал карательные отряды, которые проводили массовые облавы на жилье местных жителей.

Во время таких «налетов» рашисты похищали людей и отвозили их к застенкам «военной комендатуры» рф.

Там из пострадавших выбивали информацию о местах пребывания украинских патриотов на территории района.

Еще двумя военными преступниками являются сотрудники Махачкалинского отряда милиции особого назначения (более известного как ОМОН) управления росгвардии по республике Дагестан.

В начале оккупации Васильевского района они вошли в состав созданной агрессором «комендатуры» рф один на «должности» заместителя руководителя оккупационного органа, а другой его помощника.

Установлено, что рашисты лично участвовали в незаконных задержаниях и пытках украинских граждан, применяли к потерпевшим ядовитые химические вещества и электроток и постоянно угрожали убийством близких родственников.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению российских военных преступников к ответственности.

Напомним, как спецназовцев российского ГРУ и наемников «Вагнера» приговорили к 11 годам тюрьмы за пытки участников АТО.