На украинских вокзалах установят специальные «камеры хранения», в которых можно оставить на подзарядку смартфон

На вокзалах появятся бесплатные зарядные станции. 6 января Укрзалізниця получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые будут установлены на вокзалах с самым большим пассажиропотоком.

Об этом сообщили в Укрзалізниці.

Первые станции уже заняли место в киевской Крепости несокрушимости. Эти зарядные станции предоставлены Kusto Group – группой казахстанских предпринимателей, активно поддерживающих гуманитарные проекты в Украине.

Одна такая станция может заряжать до 33 устройств одновременно и позволит путешествующим жителям Украины всегда быть на связи, несмотря на возможные блекауты. Станции произведены в рекордные сроки в Турции специально для Укрзалізниці и, несмотря на сложную логистику, доставлены в Украину уже в начале года.