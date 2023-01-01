ГБР через два месяца после освобождения Херсона обыскало заброшенный особняк сальдо – для этого почему-то пригнали броневик

ГБР через два месяца после освобождения Херсона пришло с обысками в заброшенный дом гауляйтера Владимира Сальдо.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

“В его имении и по месту жительства приспешников предателя обнаружены документы рф с прямыми указаниями к совершению преступлений против Украины. Есть сведения о структуре оккупационной администрации и начислении зарплаты в рублях. Найдены конспекты, в которых записывались особенности законодательства рф. Также обнаружены справки по херсонским патриотам и активистам”, - говорится в сообщении.

Отметим, что ГБР обыскало особняк Сальдо в начале января, хотя логично это было сделать сразу после освобождения Херсона 11 ноября. Кроме того, непонятно, для чего использовать бронемашину в этом случае и снимать на видео зачистку пустого здания.

Ранее прокуратура уже направила в суд обвинительные акты в отношении оккупационного «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области» сальдо, его заместителя и так называемого «председателя Херсонской городской администрации». Им инкриминирована государственная измена, коллаборационная деятельность, оправдание и признание правомерной агрессии рф.