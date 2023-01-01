Герой российской пропаганды оказался дезертиром, не захотевшим возвращаться даже в прифронтовую область рф

В россии сержант Роман Каштаков, получивший героя России за «подрыв пяти БМП одним выстрелом», был осужден на два года условно за отказ возвращаться на войну против Украины.

Об этом сообщает NV.

В приговоре суда, вынесенном еще 28 октября, говорится, что оккупант "принял решение временно не прибывать в зону специальной военной операции в поселок Уразово Белгородской области". Также из решения суда следует, что зоной военных действий Россия считала собственную территорию уже осенью 2022 года.

Каштаков был осужден за самовольное оставление места службы. В марте 2022 года российские пропагандисты писали о «героическом» подвиге оккупанта – он якобы одним выстрелом уничтожил пять БМП украинских военнослужащих. Как всегда, пропагандисты не предоставили никаких доказательств, а Каштаков стал героем не только их сюжетов, но и страны-террористки России.