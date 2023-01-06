ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Украинская разведка считает, что рф хочет мобилизовать до 500 тысяч оккупантов

Уже 318-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.
ПН ведет текстовую хронологию событий российско-украинской войны. Все, что происходило 6 января, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 7 января.
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00:34 россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 тысяч человек дополнительно к тем 300 тысячам, которые были призваны в октябре.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, пишет Лига.net.
Представитель ГУР выразил мнение, что мобилизованные будут использованы в попытках наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.
00:22 В Украине сейчас воюют до 40 тысяч российских заключённых.
Такие данные озвучила изданию Bild основательница проекта "Русь Сидящая" Ольга Романова, пишет УНИАН.
Она отмечает, что точно такие же цифры приводит и разведка США.
00:11 россияне занимаются вербовкой наемников на Балканах, сообщает Центр национального сопротивления.
В частности, одним из ответственных за поиск «добровольцев» является проживающий в россии серб Деян Берич. Берич — бывший наемник, также воевавший против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является серб Жика Радоич. Он сейчас воюет против Украины на стороне россии.