Оккупанты вербуют наемников на Балканах – в ЦНС рассказали об ответственных за набор

Россияне ищут человеческие ресурсы не только путем мобилизации на ТОТ, но и вербовкой наемников за границей.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Основным регионом для вербовки наемников есть Балканы. Одним из ответственных за это является серб Деян Берич, проживающий в россии. Сам он тоже бывший наемник и воевал против Украины в 2014 году. Еще одним известным наемником является другой серб Жика Радоич, который сейчас участвует в полномасштабном вторжении рф в Украину на стороне врага», – говорится в сообщении.

Центр национального сопротивления отмечает, что паспорт гражданина другого государства не освобождает комбатантов от ответственности.