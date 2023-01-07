Оккупанты вывезли в москву 300 детей с Донбасса - у них якобы обнаружили «серьезные травмы»

В москву оккупанты вывезли на «лечение» 300 детей с Луганщины и Донетчины.

Об этом сообщил глава Лунанской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, это официальные данные от руководства москвы. Гайдаю трудно представить, сколько детей из региона под предлогом госпитализации депортировано в другие населенные пункты рф.

«Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек почти в каждом городе оккупированной Луганщины. Кое-где даже учителя в школах собирали с детей деньги за возможность быть обследованным. 300 из них отправлены в московские стационары. Якобы, при выявлении «серьезных травм» первую помощь им оказали те же медработники, которые действовали на выезде. А затем пациентов с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в москву, где они продолжили проходить лечение и реабилитацию. До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии», - заявил он.

Напомним, с 24 февраля оккупанты незаконно депортировали в россию более 13 тысяч детей.