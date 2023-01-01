В ISW объяснили отсутствие реакции оккупантов на военную помощь Украине на $3,75 миллиарда

Российские официальные лица и военные обозреватели в большинстве своем не отреагировали на объявление США о новой военной помощи Украине более 3,75 миллиарда долларов США. Это еще больше подчеркивает, что кремль и российское информационное пространство выборочно выбирают, когда изобразить военную помощь Западу как эскалацию, а если нет.

Об этом сообщается в отчете Института исследования войны (ISW).

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в рамках помощи Украине предоставят боевые машины пехоты Bradley, артиллерийские системы, бронетранспортеры, ракеты "земля-воздух" и боеприпасы.

В россии почти не отреагировали на последнее объявление о военной помощи, хотя ранее кремль изобразил передачу Украине чисто оборонных систем ПВО Patriot как эскалацию.

Аналитики ISW отмечают, что отсутствие реакции россии на объявление США о военной помощи, которую украинские силы могли бы использовать для поддержки контрнаступательных операций, подтверждает предварительную оценку ISW о том, что кремль больше озабочен своими информационными операциями и влиянием, которое военная помощь Запада может оказать на освещение в росСМИ так называемой «СВО».

Больше, чем с любыми конкретными системами вооружений, красными линиями или вероятными опасениями рф относительно возможных наступательных действий Украины против рф с использованием западных систем.

Кремль избирательно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине, чтобы поддержать информационные операции, направленные на то, чтобы представить Украину как не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения российской эскалации.

Кремль и российское информационное пространство, скорее всего, схватятся за будущую военную помощь Запада, которая, по их мнению, может поддержать эти информационные операции, а не как отражение любых фактических красных линий или конкретных обеспокоений потенциальной угрозой, которую могут представлять западные. системы оружия Ранее ISW отмечала, что эти замечания следует рассмотреть в контексте обсуждения Западом вопроса о предоставлении Украине западных танков, систем дальнего удара и других возможностей.