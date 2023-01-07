Среди оккупантов растут конфликты из-за неравномерного распределения вооружения и мест базирования

Среди оккупантов увеличиваются напряжение из-за неравномерного распределения боекомплектов и мест расположения личного состава.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
«Вагнеровцы и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на ВОТ и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными с рф.
Уничтожение большого количества мобилизованных в одном из помещений ПТУ в Макеевке на мгновение вырвало российское общество из их пропагандистского мира и усилило напряжение между Генштабом врага и фаворитами путина - пригожиным и кадыровым.
Дело в том, что именно наемникам ЧВК «Вагнер», в которую пригожин вербует заключенных, и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Ибо именно их с пригожиным протеже сергей суровикин является командующим объединенных сил рф при наступлении на Украину.
В то же время мобилизованные получают БК и помещения по остаточному принципу. Именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было «легкой мишенью» для ВСУ, чем последние и воспользовались», – рассказывал ЦНС.
В ЦНС отмечают, что ботоферма пригожина начала ответную массированную атаку на шойгу и герасимова, обвиняя мобилизованных в том, что их позиции были замечены из-за пользования мобильными, а следовательно, их смерть является следствием непрофессионализма военных. В то же время пригожин проводит атаку на командование врага благодаря постановочному видео, в котором обвиняет вс рф в недостаточном обеспечении его наемников снарядами.
Хотя солдаты из рф наоборот жалуются, что именно вагнеровцы получают снаряды по приоритету, потому что пригожин спешит «взять Бахмут» и окончательно укрепить свою власть. А от его власти зависит карьерное продвижение суровикина.
«Свои интересы в атаке на командование на вс рф, а именно на шойгу и герасимова, имеет и кадыров. Однако пока глава оккупационной администрации Ичкерии потерял медийность и его наемники больше сконцентрированы над сохранениями контроля потоков грабежа Донбасса. Но даже не принимая активное участие в боевых действиях, его подчиненные имеют лучшее обеспечение, чем кадровые российские военные.
Заметим, сами главари наемников тоже не спешат посещать зону боевых действий. Пригожин больше уделяет внимание посещению моргов и госпиталей в окружении охраны, а кадыров в общении в соцсетях. Это уже факт внутреннего напряжения внутри наемников», – добавили в ЦНС.