Среди оккупантов увеличиваются напряжение из-за неравномерного распределения боекомплектов и мест расположения личного состава.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Вагнеровцы и кадыровцы забирают своим наемникам лучшие здания для размещения своего личного состава на ВОТ и стали получать снаряжение в приоритете над мобилизованными с рф.

Уничтожение большого количества мобилизованных в одном из помещений ПТУ в Макеевке на мгновение вырвало российское общество из их пропагандистского мира и усилило напряжение между Генштабом врага и фаворитами путина - пригожиным и кадыровым.

Дело в том, что именно наемникам ЧВК «Вагнер», в которую пригожин вербует заключенных, и кадыровцам, фактически контролирующим захваченные земли Донбасса, предоставляются лучшие помещения для поселения рядового состава. Ибо именно их с пригожиным протеже сергей суровикин является командующим объединенных сил рф при наступлении на Украину.

В то же время мобилизованные получают БК и помещения по остаточному принципу. Именно вагнеровцев обвиняют военные врага в потерях в Макеевке, потому что помещение ПТУ находилось на пустыре и было «легкой мишенью» для ВСУ, чем последние и воспользовались», – рассказывал ЦНС.