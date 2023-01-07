В ДТЭК рассказали, что после новых атак дронами-камикадзе восстанавливать энергообъекты становится все сложнее

Дроны-камикадзе, которые РФ запускает по территории Украины, наносят значительный ущерб украинской энергосистеме, поскольку те достаточно точно поражают энергообъекты.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

— Как показала практика, дроны, хоть и небольшие по размерам, но наносят очень большой вред потому, что они точно попадают в цель и провоцируют пожары, которые уничтожают те же трансформаторы, - подчеркнул Сахарук.

По его словам, после каждой новой атаки дронов восстанавливать уничтоженные электролинии становится все сложнее.

Напомним, ранее президент Зеленский предупреждал, что россия готовит длительную атаку «шахидами».