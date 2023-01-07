Корректировщице вражеских обстрелов в Харькове отменили залог и вернули в СИЗО

В Харькове суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуроров и взял под стражу без определения размера залога 29-летнюю женщину, обвиняемую в несанкционированном распространении информации о движении, перемещении и размещении ВСУ, совершенном в условиях военного положения (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Как сообщалось ранее, 29-летняя уроженка города Антрацит Луганской области, с 2014 года оккупированного российскими военными, переехала в Харьков. По заданию российских кураторов, она передавала им информацию о расположении украинских военных и техники. В дальнейшем локации, которые передавала корректировка огня, подвергались вражеским обстрелам.

По постановлению Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря 2022 удовлетворено ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемой.

Одновременно судом определен залог в сумме 496 200 гривен.

Прокуроры в суде отметили, что обвиняемая Дарья Кригина может покинуть подконтрольную Украине территорию, используя постоянные связи с лицами, находящимися на временно оккупированных территориях, с целью укрывательства от правосудия и избегания уголовной ответственности.

6 января 2023 года Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу областной прокуратуры и полностью отменил определение Дзержинского районного суда Харькова от 22 декабря 2022 года, вынес новое определение, которым назначил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей2 без права внесения.

Кригина родом из Луганской области. В 2015 году окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Стоит отметить, что однокурсником Кригиной является заместитель председателя облсовета Богдан Малеваный, у которого был найден российский паспорт незадолго до начала полномасштабной войны. Кригина раньше была преподавательницей Харьковского национального университета внутренних дел. Кригина активно каталась на оккупированную территорию, была в Ялте. В 2021 году она ездила в Москву.