«Мы должны усилить огонь»: В МИД Литвы уверены, что путин хочет переговоров, потому что проигрывает

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в Twitter .

«Путин утверждает, что хочет переговоров не потому, что он великодушен, а потому, что он проигрывает. Мы должны усилить огонь, а не прекратить его», – заявил литовский министр.

Напомним, после новогодних бомбардировок РФ заявила, что якобы на сутки прекратит обстрелы на Рождество . Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя российское «перемирие», заявил , что «кто поверит мерзости, которая убивает детей?».

Аналитики ISW считают, что президент России Владимир Путин объявлением рождественского перемирия хочет повредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя.