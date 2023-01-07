Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово, - ЦНС

К временно оккупированному Сватову прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы. Заметим, что такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения», – говорится в сообщении ЦНС.

В ЦНС отметили, что ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.