Оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово, - ЦНС

К временно оккупированному Сватову прибыло враждебное инженерно-саперное подразделение, чтобы изучить возможность взрыва дамбы местного водохранилища.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
«Таким образом, враг рассчитывает замедлить продвижение вооруженных сил Украины на этом участке фронта. При этом оккупанты планируют обвинить Украину в подрыве дамбы.
Заметим, что такие действия умышленно разрушают украинскую инфраструктуру и не имеют целесообразности, ведь не меняют положения сил на фронте. Также обращаем внимание, что россияне могут использовать подрыв дамбы для повода для депортации местного населения», – говорится в сообщении ЦНС.
В ЦНС отметили, что ответственные за это преступление будут зафиксированы и не уйдут от наказания.