США уже в январе начнут тренировать украинских военнослужащих использовать Patriot

Учения украинских войск по использованию систем противовоздушной обороны Patriot начнутся уже в январе 2023 года и продлятся несколько месяцев.

Об этом пишет CNN.

В Пентагоне перед этим заявляли, что США рассматривают возможность учений украинцев на системах Patriot непосредственно на территории США или за рубежом, или объединив эти оба варианта.

«Я считаю, что мы находимся на том этапе этой битвы, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы дать Украине возможность поддерживать такие системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и отвоевывании территории», – заявил генерал Пэт Райдер.

Напомним, как в ВСУ заявили, что украинские специалисты будут осваивать Patriot максимально быстро.