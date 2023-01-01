Пентагон объяснил, почему США не передают Украине танки Abrams

Главная причина, по которой Соединенные Штаты сейчас воздерживаются от передачи Украине собственных танков Abrams, заключается в сложности их обслуживания в условиях боевых действий, а также необходимости подготовки военных.

Как сообащет ЕП, об этом на брифинге в пятницу заявила заместитель помощника министра обороны США по вопросам россии, Украины и Евразии Лора Купер.

«Одним из аспектов, на которые мы обращаем внимание, есть, безусловно, возможности, которые может предложить та или иная техника. Но мы также должны принимать во внимание такие вещи, как техническое обслуживание и подготовка, обеспечение, также иногда играет важную роль в стоимости», – отметила она.

Что касается передачи боевых машин пехоты Bradley, о чем было объявлено накануне, то это, по словам Купер, указывает на «правильное время для Украины воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя – и с точки зрения технического обслуживания и поддержки».

«Мы абсолютно согласны с тем, что Украине нужны танки. Это одна из причин, почему мы сотрудничаем с Нидерландами для восстановления ряда танков Т-72, уже прибывающих на поле боя. Но мы должны помнить о техническом обслуживании и поддержке танков, и, конечно, мы знаем, что танк Abrams, кроме того, что он нуждается в много горючего, достаточно сложен в обслуживании», – указала представительница Пентагона.

«Поэтому мы хотим посмотреть на весь спектр танковых возможностей и посмотреть, где мы все можем поддержать Украину. Но опять же мы уже делаем это с танками Т-72. И сейчас мы видим, как Франция передает свои легкие танки», – добавила она.

Напомним, как в Пентагоне заявили, что США работают над расширением помощи ВСУ от союзников.