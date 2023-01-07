Новая волна мобилизации в рф не минует Москву и Санкт-Петербург, - ГУР МО

Российские власти 15 января могут объявить о дополнительной мобилизации. Она не обойдет стороной и крупные города рф.

Об этом рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк.

По словам представителя военной разведки Украины, в вооруженные силы страны-террориста будет мобилизовано до пятисот тысяч россиян.

«Мобилизация, проект указа о которой уже существует, на этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В вооруженные силы рф попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, которые приносят доход для российской экономики», – сказал Черняк.