Финляндия и Польша рассматривают передачу Украине танков Leopard, если это решение активно поддержат другие западные союзники.

Польша в начале войны передала Украине более 240 модернизированных танков советского образца. Сейчас Польша рассматривает просьбу Украины передать ей основные боевые танки Leopard немецкого производства», – цитирует The Wall Street Journal высокопоставленного польского дипломата.

Эту информацию подтвердил другой европейский чиновник из Чехии, вовлеченный в процесс доставки военной техники в Украину.

«Они действительно рассматривают возможность дать что угодно, чтобы это помогло Украине», - отметил чиновник.

Польша имеет более 240 танков Leopard, которых достаточно для двух танковых бригад.

По словам директора Польского института международных дел (Варшава) Славомира Дебски, срок предоставления танков Украине будет зависеть от того, как быстро Польша получит новые танки из Южной Кореи и США.

При этом отмечается, что Берлин также должен одобрить это решение.

Глава Комитета по обороне парламента Финляндии Антти Хакканен заговорил о возможности поставки Украине боевых танков Leopard 2. Об этом он сообщил в комментарии каналу MTV Uutis.

По его словам, Финляндия должна поставить Украине Leopard 2, если это будет шире в Европе.

«Если Европа станет давать танки Украине, то должна быть задействована Финляндия. Конечно, с нашим небольшим вкладом, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как пограничной страны с россией», - заявил Хаккинен.

Он отметил, что многие европейские страны имеют большие возможности по предоставлению бронетехники, чем Финляндия.

Президент Европарламента Роберта Метсола выступила за поставку Украине танков Leopard, передает Первый общественный (государственный) канал телевидения и радиовещания Германии. Также Метсола приветствовала передачу нам танков Marder.

Она заявила, что следует продолжать военную поддержку Украины. Метсола добавила, что россия хочет, чтобы Европа смотрела на Украинское государство под другим углом, но этого нельзя допустить.

Президент Европарламента подчеркнула, что Европа должна продолжить поддержку украинцев политически, гуманитарно, а также в военном плане. По ее словам, это важно. Кроме того, добавила Метсола, также важно укрепление Европой собственных оборонных сил, а также превращение ее в «настоящий оборонный союз».