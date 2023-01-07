В Украине появилась карта взрывоопасных территорий

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту, на которой отражаются потенциально опасные места с минами или взрывоопасными предметами.

Карту можно найти на портале mine.dsns.gov.ua.

Эти данные рекомендуют использовать в том числе при посещении мест, оккупированных или где велись боевые действия.

В ведомстве отметили, что там отображаются места, где уже обнаружены или вероятно находятся взрывоопасные предметы, и степень угрозы от них согласно имеющейся в ГСЧС информации.

Ошибка локализации составляет до 30 метров, заявляется на сайте.

При этом в ГСЧП предупреждают, что в связи с агрессией рф против Украины существует высокая вероятность обнаружения взрывоопасных предметов на всей территории государства.

Также на портале размещена информация о действиях в случае обнаружения взрывоопасного или подозрительного предмета и о наиболее распространенных взрывоопасных предметах.