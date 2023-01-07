В ВСУ заявили, что подрыв дамбы Сватовского водохранилища существенно усложнит движение украинских военных

Если российские оккупанты взорвут дамбу Сватовского водохранилища в Луганской области, работа украинских защитников несколько усложнится.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

— Это усложнит существенно движение наших войск при необходимости проводить там определенные операции. И понятно, что определенный технологический вред она нанесет, — отметил он.

По словам спикера, подрыв водохранилища - это тяжелый технологический процесс и неизвестно, готовы ли оккупанты к этому.

— Подрыв любого серьезного сооружения требует расчета, требует определенного количества взрывчатых веществ и профессионально подготовленных специалистов. Поэтому на это требуется определенное время. Насколько россияне серьезно это пытаются сделать или также делают информационные вбросы - мы будем видеть, - пояснил Череватый.

Он рассказал, что сейчас продолжаются бои на линии Сватово - Кременная в Луганской области. Российские войска перегруппировываются на этом направлении и пытаются контратаковать, в частности в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площанка. ВСУ отражают эти атаки и наносят потери врагу.

Напомним, в ЦНС считают, что оккупанты могут взорвать дамбу в Сватово.