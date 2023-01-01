«Передали немного праздничного настроения»: Ким посетил на Востоке николаевские бригады и военных, которые брали освобождавшие Николаевщину и Херсонщину

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким вместе с советницей Ольгой Малярчук и начальником Управления патрульной полиции Николаевской области Виталием Данилой побывали с рабочим визитом на Востоке, на Донецком направлении, где поздравили с Рождеством николаевских военных и военных, которые освобождали Николаевщину.

Об этом сообщили в Николаевской ОВА.

Ким, Малярчук и Данила посетили и поддержали военных николаевских бригад, а именно 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Также встретились с военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады и 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые непосредственно активно участвовали в освобождении Николаевщины и Херсонщины.

Во время встреч Виталий Ким пообщался с командирами бригад, военными и обсудили важные вопросы. В каждую бригаду были переданы генераторы, Starlink, павербанки, термобелье, теплая одежда, вкусности и т.д.

Глава ОВА отметил, что, несмотря на то, что в Николаевской области уже не идут активные боевые действия, продолжается активная коммуникация с бригадами и оказывается вся необходимая помощь и поддержка.

«Во время поездки передали немного праздничного настроения от николаевцев нашим ребятам. Мы продолжаем поддерживать дружеские отношения с нашими бригадами и оказывать им необходимую помощь и поддержку. Спасибо вам, ребята, за то, что с каждым днем приближаете нашу победу!», - отметил глава ОВА.

Также начальник Николаевской ОВА прокомментировал объявление кремлем режима прекращения огня на рождественские праздники.