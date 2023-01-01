«Передали немного праздничного настроения»: Ким посетил на Востоке николаевские бригады и военных, которые брали освобождавшие Николаевщину и Херсонщину

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким вместе с советницей Ольгой Малярчук и начальником Управления патрульной полиции Николаевской области Виталием Данилой побывали с рабочим визитом на Востоке, на Донецком направлении, где поздравили с Рождеством николаевских военных и военных, которые освобождали Николаевщину.
Об этом сообщили в Николаевской ОВА.
Ким, Малярчук и Данила посетили и поддержали военных николаевских бригад, а именно 79-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду и 36-ю отдельную бригаду морской пехоты. Также встретились с военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады и 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые непосредственно активно участвовали в освобождении Николаевщины и Херсонщины.
Во время встреч Виталий Ким пообщался с командирами бригад, военными и обсудили важные вопросы. В каждую бригаду были переданы генераторы, Starlink, павербанки, термобелье, теплая одежда, вкусности и т.д.
Глава ОВА отметил, что, несмотря на то, что в Николаевской области уже не идут активные боевые действия, продолжается активная коммуникация с бригадами и оказывается вся необходимая помощь и поддержка.
«Во время поездки передали немного праздничного настроения от николаевцев нашим ребятам. Мы продолжаем поддерживать дружеские отношения с нашими бригадами и оказывать им необходимую помощь и поддержку. Спасибо вам, ребята, за то, что с каждым днем приближаете нашу победу!», - отметил глава ОВА.
Также начальник Николаевской ОВА прокомментировал объявление кремлем режима прекращения огня на рождественские праздники.
«Быв непосредственно на позициях, стали свидетелями, как на сочельник враг коварно обстрелял один из населенных пунктов. Вот такое «перемирие» по-русски. Их слова никогда ничего не означают», – сказал Виталий Ким.