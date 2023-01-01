«Мечтал о ротации и считал дни, чтобы прижать внука к груди»: в николаевском ТрО рассказали о потере побратима

Защищая Украину, от выстрела российского танка погиб николаевский военный с позывным «Охота», который до полномасштабного вторжения занимался фермерством.

Историю николаевского военного рассказали на странице 123 бригады территориальной обороны.

«Александр взялся за оружие, а жена села за руль «буса» и начала работать за двоих – за себя и за мужа. Привозила молочные продукты в подразделение, где служил Охота. Всё было вкусно и бесплатно. «Ничего», – говорил Саша – «осилим ордынцев, скоро Херсон освободим, а там уже и Крым недалеко». Ребята все делали для этого, шаг за шагом двигались вперед и копали, копали родную землю, чтобы уберечься от бесконечных обстрелов», - рассказывают на странице ТРО.

Как рассказали в бригаде, погиб военный от выстрела российский танк.

«В один из таких дней произошло долгожданное событие – у Саши родился внук! Жизнь приобрела новый смысл. Александр уже мечтал о ротации и считал дни, чтобы прижать малышей к груди. Через два дня Александра не стало. Он погиб, попав под выстрел российского танка, погиб как солдат», - говорится в сообщении.



Отметим, что в бригаде не указывают, когда погиб военнослужащий.