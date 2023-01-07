Зеленский провел заседание СНБО: утвердили план работы на год

7 января под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Об этом в вечернем обращении главы украинского государства рассказал Зеленский.

«Состоялось очередное заседание СНБО. Во-первых, мы утвердили общий план работы СНБО в этом году. Это будет не менее мощно, чем в прошлые годы. Главный приоритет - это обеспечение нашей независимости, укрепление нашей способности обороняться всеми необходимыми шагами, всеми способами, которые сработают», - рассказал он.