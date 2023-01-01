Президент Украины обещает следующие санкции против оправдывающих войну

Президент Владимир Зеленский анонсировал следующие санкции в отношении лиц, оправдывающих войну России против Украины.

Об этом говорит вечернее обращение президента.

«Есть промежуточный итог в работе в отношении многих граждан России и связанных с ней лиц, оправдывающих войну, помогающих ее вести или воспевающих государство-террориста. Сегодня есть первый такой санкционный список – будут следующие решения по санкциям против таких лиц. Все, чей голос звучит в унисон с грохотом русской артиллерии, будут изолированы от цивилизованного мира».

Президент также отметил, что 7 января мир еще раз смог убедиться, насколько лживы « любые слова любого уровня, звучащие из москвы » .