ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Россияне в Рождество продолжили обстрелы Украины, в результате чего на Харьковщине погиб мужчина

Уже 319-й день после начала полномасштабного вторжения России Вооруженные Силы Украины держат оборону страны.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 6 января, можно прочитать по этой ссылке .

В этой новости мы будем следить за событиями 8 января.

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00:15 Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что российская армия обстреляла Мерефа Харьковской области. В городе было зафиксировано два прилета. Предварительно один человек пострадал. Позже он добавил, что в результате удара погиб местный житель.

00:10 7 января, около 17:30 в районе Мариуполя самолет россиян по дороге в сторону Ростова-на-Дону вспыхнул и пошел петлями вниз.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко:

«Следует отметить, что в целом за эти сутки над городом зафиксировали высокую активность вражеской авиации, однако она больше походила на тренировки, чем на боевые действия. Что это было и дальнейшая судьба самолета пока неизвестна, но интересная тенденция. Самолет, по предварительной информации, летел в сторону Ростова-на-Дону».

Петр Андрющенко также сообщил о движении техники в Мариуполе: колонна из двух систем ПВО С-300, 10 тягачей, 2 гражданских на вид фуры в сопровождении полиции.

Советник предполагает, что это может свидетельствовать о ротации или пополнении личного состава оккупантов.

00:05 В Сумской области армия российской федерации нанесла удары по Великописаревским и Шалыгинским общинам, сообщил в Telegram-канале глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

«Великописаревское общество: враг сбросил две взрывчатки с беспилотника во двор местного жителя. Мужчина чудом не пострадал», — сообщил Живицкий.

Кроме того, подверглась обстрелам Шалыгинская община. россияне дважды открывали огонь из пулеметов, всего зафиксировано 17 очередей — ранения людей и разрушений не зафиксированы.