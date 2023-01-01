В ISW заявили, что оккупанты далеки от оперативного окружения Бахмута

Недавние успехи россиян в районе Соледара не предвещают неминуемого окружения Бахмута, вопреки утверждениям российских пропагандистов.

Об этом пишет Институт изучения войны.

Там сообщают, чтобы окружить ВСУ, врагу надо выйти на трассу Северск-Бахмут (в 7 км к западу от самой дальней точки подтвержденного наступления в районе Соледара) и шоссе Славянск-Бахмут (в 13 км от самой дальней точки подтвержденного российского наступления в районе Соледара).

Учитывая, что в последнее время оккупанты движутся по несколько сотен метров в день, крайне маловероятно, что противнику удастся перерезать эти логистические пути ВСУ.

«Даже если русские перережут путь Славянск-Бахмут, им не удастся лишить поставок снабжения ВСУ. Более того, это делает все обсуждение окружения в этом месте странным», - говорится в отчете экспертов.

Ранее, в Белом доме рассказали, зачем пригожину Бахмут.