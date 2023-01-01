СБУ показала, как украинские снайперы уничтожили двух оккупантов, которые в то время отвлеклись на кроликов

Служба безопасности показала видео уничтожение оккупантов снайперским огнем. Русские оказались под прицелом в то время, когда отвлеклись на кроликов.

Об этом сообщается в Telegram СБУ.

Указано, что украинские снайперы ликвидировали при отработке по врагу двух российских воинов.