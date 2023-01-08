В ОК «Юг» заявили, что ни ВСУ, ни российские оккупанты не имеют абсолютного контроля над Кинбурнской косой

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что ни у кого нет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона.

Об этом Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

— Ситуация достаточно сложная. Опять же и погода не способствует такому легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Так же с островами, еще продолжается боевая работа и контроля абсолютного нет ни одна из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где идут бои, – отметила она.

ВСУ продолжают наносить удар по тыловым районам оккупантов.

Напомним, в ОК «Юг» заявили, что вскоре Николаевская область будет полностью деоккупирована.